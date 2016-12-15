Наглый тигр терроризирует жителей поселка Восток
«Тигры ходят по поселку, как у себя дома», — жалуются подписчики инстаграма @vestiprim из поселка Восток Красноармейского района. Жители боятся за свои жизни, - сообщают "Вести: Приморье".
«Сил уже нет, никому нет до нас дела. Весь поселок живет в страхе. Детей отправляем в школу рано утром на свой страх и риск», — пишет жительница поселка Восток Евгения.
Больше всего подписчицу беспокоит, что большая кошка настолько осмелела, что ходит буквально в 200 метрах от школы.
В минувшую субботу тигр съел двух собак, теперь жители поселка прячут четвероногих охранников в домах.
«Да и самим на улице находиться небезопасно», — заключает Евгения.
Ранее «Вести: Приморья» публиковали видео тигра из этого поселка. Оно подтверждает слова подписчицы. Тигр настолько привык к людям, что совершенно не реагирует ни на свет фар, ни на автомобильные сигналы, ни на фуру.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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