Тигр из поселка Восток заставил приморцев упражняться в остроумии (видео)
Очередные съемки тигра, регулярно навещающего жителей поселка Восток, снова попали в распоряжение зоозащитников, — сообщают «Вести: Приморье».
Центр «Амурский тигр» опубликовал видео тигра, гуляющего по территории лесопилки в поселке Восток.
«Благодаря коллегам из Охотнадзора Приморского края получили исходник видео с камер наблюдения в поселке Восток. Съемка старее, чем недавнее видео с фотоловушек, но не менее интересное. Между прочим, тигр все еще где-то в окрестностях», — отметили сотрудники центра.
- Хочет отомстить черным лесорубам, — написал один из подписчиков и запустил тем самым поток остроумия от остальных.
- Ищет, кто его тайгу пилит, чтоб шею намылить.
- Когтеточку выбирает, — предположил еще один подписчик.
Напомним, тигр довольно давно навещает жителей поселка Восток и даже пугает их, когда подбирается слишком близко, например, к школе.
О полосатом красавце «Вести: Приморье» писали в материалах:
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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