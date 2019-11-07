Тигр из поселка Восток заставил приморцев упражняться в остроумии (видео)





Очередные съемки тигра, регулярно навещающего жителей поселка Восток, снова попали в распоряжение зоозащитников, — сообщают «Вести: Приморье».

Центр «Амурский тигр» опубликовал видео тигра, гуляющего по территории лесопилки в поселке Восток.

«Благодаря коллегам из Охотнадзора Приморского края получили исходник видео с камер наблюдения в поселке Восток. Съемка старее, чем недавнее видео с фотоловушек, но не менее интересное. Между прочим, тигр все еще где-то в окрестностях», — отметили сотрудники центра.

- Хочет отомстить черным лесорубам, — написал один из подписчиков и запустил тем самым поток остроумия от остальных.

- Ищет, кто его тайгу пилит, чтоб шею намылить.

- Когтеточку выбирает, — предположил еще один подписчик.

Напомним, тигр довольно давно навещает жителей поселка Восток и даже пугает их, когда подбирается слишком близко, например, к школе.

О полосатом красавце «Вести: Приморье» писали в материалах:

Бесстрашного тигра сняли на видео в Приморье

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]