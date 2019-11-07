"Полосатый красавец" наведался на рудник Приморского ГОКа
Крупный амурский тигр попал на камеру наружного видеонаблюдения на руднике "Приморского ГОКа в поселке Восток Краснармейского района Приморья. Как утверждают подписчики WhatsApp "Вести:Приморье" съемка была произведена утром 7 ноября.
Судя по диалогу людей, наблюдавших за тигром через экран компьютера, полосатая кошка, буквально, в несколько секунд разминулась с группой девушек, вышедших из производственного помещения.
Как сообщают наши подписчики со ссылкой на местых охотников, в настоящее время вокруг поселка Восток обосновались девять (!!!) тигров, которые постоянно совершают "рейды" в этот населенный пункт.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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