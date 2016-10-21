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«Упитанный и невоспитанный»: тигр снова подобрался к поселку Восток (видео)

«Упитанный и невоспитанный»: тигр снова подобрался к поселку Восток (видео)

Фото: Центр "Амурский тигр"


Нахальный тигр снова появился в районе поселка Восток.  На этот раз видео записала фотоловушка и позволила зоозащитникам хорошо рассмотреть настырное животное, — сообщают «Вести: Приморье»

«Приключения тигра в поселке Восток Приморского края продолжаются Уже почти два месяца молодой хищник «куражится» в населенном пункте, постоянно попадаясь на камеры видеонаблюдения», — написали зоозащитники центра «Амурский тигр» под кадрами тигра, попавшего в объектив фотоловушки.

Камеры установлены в лесу на расстоянии около километра от поселка. Зоозащитники предполагают, что хищник одумался и ушел обратно в лес.

Специалисты отмечают, что, судя по видео,   тигр упитанный. Это говорит о том, что он способен добывать себе пропитание в лесу и явно успешно это делает. Похоже, что его визиты — это любопытство, свойственное молодой особи.

«Поэтому, уважаемый тигр, если ты читаешь нас: уходи поглубже в тайгу, хватит волновать людей. В противном случае придется тебя отловить!», — обратились зоозащитники к полосатому нахалу.

  


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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