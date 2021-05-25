Отдых на пляжах Ливадии под угрозой срыва

Отдых на пляжах в Ливадии может не начаться для приморцев. Жительница Приморья рассказала в своем инстаграм-аккаунте о ситуации, с которой столкнулась, прогуливаясь по берегу моря, сообщают «Вести:Приморье».

Вода в море покрыта чем-то непонятным. Женщина уверяет, пляжи Ливадии покрылись толстым слоем жира. Как и многие местные жители, она задается вопросом, смогут ли приморцы этим летом восхититься природой, погреться в лучах ласкового солнца и почувствовать бриз морских волн.

Пользователь whatsapp «Вести:Приморье» обращал внимание на ситуацию, с которой столкнулся чуть ранее. Он отмечал, песок жирный, собаку не смог отмыть после того, как она вышла из моря.

Видео vera.tsyg









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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