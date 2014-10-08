Названо время: приморцы увидят полное лунное затмение

В среду, 26 мая, жители Дальнего Востока увидят полное лунное затмение. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Примпогода.ру", Луна в этот день будет находиться на минимальном расстоянии от Земли. Проходя по орбите, Луна в 21:19 по владивостокскому времени погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра. Во время затмения она будет находиться в созвездии Скорпиона над звездой Антарес.

«В среду, 26 мая, произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. <…> [В этот день] мы увидим суперлуну – самую большую Луну 2021 года <…>. В период с 12:45 до 15:53 мск (с 19:45 до 22:53 по Владивостоку) произойдёт полное затмение Луны. <…> Для большей части России это лунное затмение придётся на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краёв, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий», – сообщает Московский планетарий.

Полные и частичные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии. Помешать наблюдению может облачность.

Как сообщил РИА Новости профессор Университета Кёнхи (Республика Корея) Евгений Зубко, полная фаза и частичное затмение до и после полной фазы будут видны без какой-либо оптики, невооруженным глазом. Непосредственно суперлуние, то есть «увеличение» ее размера, неопытным наблюдателям будет заметить трудно. Суперлуние – момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысячи км. Это явление случается ежегодно, но не каждый раз совпадает с полнолунием и затмением, отмечают учёные.

Напомним, что в среду, 26 мая, атмосферное давление в Приморье будет расти. Максимальная температура составит +18...+23 °С.

Во Владивостоке будет погода без осадков. Ожидается теплый день, днем воздух прогреется до +19…+22 °С.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]