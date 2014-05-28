Более 1,4 тысячи наблюдателей будут следить за ходом ГИА в Приморье

Накануне в Приморье стартовала государственная итоговая аттестация – первыми выпускные экзамены начали сдавать ученики 9 классов. За ходом процедуры оценки знаний школьников следят общественные наблюдатели. Неравнодушные граждане работают как в пунктах проведения экзаменов, так и в ситуационном центре – в режиме онлайн.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края, в этом году ситуационный информационный центр функционирует на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. В онлайн-режиме за процедурой экзаменов следят 150 человек.

Еще 1,4 тысячи человек наблюдают очно за проведением аттестации у 9 и 11 классов в муниципалитетах Приморья.

«Общественным наблюдателем мог стать каждый желающий с 18 лет. Достаточно было подать заявление, пройти непродолжительные обучающие курсы и получить соответствующую аккредитацию. Контроль в пунктах проведения экзаменов, в ситуационном центре Приморского края осуществляется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», – подчеркивают специалисты.

Добавим, основной период государственной итоговой аттестации продлится до 2 июля.

Выпускники 9 классов проходят итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору не проводятся. Участники с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору – русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ.

Выпускники 11 классов начнут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) 31 мая – он стартует с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня. Проведение ЕГЭ по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике – на 11 июня, по обществознанию – 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам – на 18 июня. Устная часть ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») традиционно пройдет в два дня: 21 и 22 июня.

Проведение ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году участники экзамена впервые будут сдавать на компьютерах, также разделено на два дня: 24 и 25 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]