Заявление Мишустина: Новый штраф вводят в России

За незаконный сбор персональных данных при покупке товаров и услуг будет введен штраф. Такое заявление сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщают «Вести:Приморье».

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин намерен одобрить поправки в законодательство, предусматривающие введение штрафов за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке товаров и услуг, пишет «Интерфакс».

«Сейчас зачастую людей принуждают указывать избыточные персональные данные при любых покупках, даже в тех случаях, когда по закону это совсем необязательно», — сказал он.

Мишустин отметил, потребителей просят указать номера телефонов, адрес, адрес электронной почты и другие данные при покупке билетов на многие массовые мероприятия, однако такие требования не прописаны в законодательстве.

«Теперь за подобные нарушения прав потребителя вводится штраф», — уточнил Мишустин.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]