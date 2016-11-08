Скандал в Артеме: Жители барака оказались в «плену» разногласий

О ситуации в Артеме, в которой заложниками оказались жители барака, рассказал один из потерпевших, сообщают «Вести:Приморье». Подъезд к дому оказался заблокирован. На дорогу высыпали огромную кучу скальника.

Теперь жители дома не могут на своем транспорте подъехать к жилью. Также они отмечают, что это не удастся никакому транспорту.

Как сообщают жители многоквартирного барака N18 по улице Куйбышева в Артёме, сегодня единственный проезд к их дому оказался заблокированным огромной кучей скальника. Жители уверены, что строительная компания подобным образом пытается выжить людей из дома, чтобы после его сноса здесь организовать свою строительную площадку. При этом, со слов жильцов барака, им не готовы предоставить новые квартиры, а только обещают снять жилье на неопределённое время. Сколько им придётся скитаться по чужим квартирам, в строительной компании конкретно сказать не могут. Сейчас жильцы барака не могут ни подъехать к своему жилищу, ни выехать оттуда. Люди намерены бороться за свои права через прокуратуру и полицию. О скандальной ситуации проинформирован глава Артемовского городского округа,

пишет автор поста в паблике artem.news.plus.

Приморцы отметили, на ситуацию должны отреагировать власти города. И надеются, что вопрос решится в скором времени.

«Как это можно назвать?».

«Ужас».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.









Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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