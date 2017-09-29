Приморец рассчитал, как прожить на 4500 рублей в месяц

Житель Приморского края составил список продуктов, сделав расчет, как прожить на 4500 рублей в месяц, сообщают «Вести:Приморье».

Житель Арсеньева в паблике arstv опубликовал список продуктов, которые, по его мнению, необходимы для жизни. При этом он задался вопросом, хватит этого или нет? Если нет, то чего не хватает? Горожанин отмечает, данная продуктовая корзина рассчитана на одного человека.

В комментариях к посту многие усомнились в том, что на данный список хватит выделенных 4500 рублей.

«На весь список 4500 рублей? судя по всему мясо наверно соевое будет покупать».

«Прожить месяц на 4500 ₽ реально! Берёшь дошик по 3 пачки в день: 42*90=3780 ₽. Остаётся на хлеб с мазиком и на сосиску по выходным, и праздникам».

«По каким ценам считали? По временам СССР?».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]