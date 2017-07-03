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Вчера, 15:34

Тушу ещё одной мертвой белухи выкинуло на пляж Русского острова во Владивостоке

Тушу ещё одной мертвой белухи выкинуло на пляж Русского острова во Владивостоке

К берегу острова Русского в районе бухты Ахлестышева прибило мертвого млекопитающего. Предположительно - белуха. На вид - молодая. Длина всего метр.

Очевидцы прислали в редакцию «Вести:Приморье» пугающее кадры. Тело млекопитающего практически без кожи лежит на камнях. Тех, что ранее видели, они вроде большие были, а это детёныш какой-то.

Напомним, ранее мы сообщали, Массовая гибель млекопитающих у берегов Владивостока пугает приморцев. У берегов Владивостока массово гибнут белухи. За два дня в заливе Петра Великого погибли сразу три белухи. Специалисты склоняются к тому, что всё это — обитатели печально известной «китовой тюрьмы», что располагалась в бухте Средняя. Причины гибели млекопитающих в этом случае для специалистов очевидны.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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