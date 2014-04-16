«Защити своего ребёнка сам»: как противостоять запрещенному контенту в Сети?
Для ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет» и сетевым адресам, содержащим противоправный контент, в 2012 году был создан Единый реестр запрещенной информации.
Ведение данного реестра осуществляет Роскомнадзор.
Правительством РФ определен перечень уполномоченных органов исполнительной власти, которые вправе принимать решение об ограничении доступа к сайтам и сетевым адресам, содержащим отдельные виды противоправного контента, во внесудебном порядке.
В настоящее время ограничение доступа во внесудебном порядке возможно к сайтам в сети «Интернет», содержащим следующие категории противоправной информации:
- порнографические изображения несовершеннолетних;
- призывы к совершению суицида или способы их совершения;
- способы изготовления, методы использования, места приобретения наркотиков;
- сведения о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия);
- склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья;
- незаконная организация и проведение азартных игр (лотерей);
- незаконная продажа алкоголя;
- незаконная продажа лекарств;
Повлиять на пресечение распространения в сети «Интернет» противоправного контента может абсолютно любой гражданин.
Для этой цели Роскомнадзор организовал единый сервис для приема обращений по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.
Обнаружив в сети «Интернет» противоправный контент из вышеуказанного перечня запрещенной информации, с помощью этого сервиса может оперативно проинформировать компетентный орган о наличии на сетевом ресурсе незаконной информации.
Чтобы это сделать необходимо:
1 шаг. Открыть любую поисковую систему в сети «Интернет» и набрать «Роскомнадзор» и перейти на официальный сайт.
2 шаг. На главной странице сайта, в ее нижней части нажать раздел «Единый реестр запрещенной информации».
3 шаг. Перейти во вкладку «Прием сообщений».
4 шаг. Внести информацию (обязательными для заполнения являются всего лишь 3 графы (они отмечены звездочкой): «Тип информации», «Указатель страницы сайта в сети "Интернет"», «Вид информации»).
Если вы желаете отслеживать статус рассмотрения направляемого сообщения, необходимо оставить свой электронный адрес, и поставить галочку напротив графы «направить ответ по эл.почте».
5 шаг. Ввести защитный код и нажмите кнопку «Направить сообщение».
Сведения оперативно попадут в тот компетентный орган, который уполномочен принимать решение о блокировке указанной в сообщении категории противоправной информации.
В случае подтверждения экспертами уполномоченного органа, что информация является противоправной, доступ к сайту или сетевому адресу в сети «Интернет» будет ограничен в установленном законом порядке.
Кроме этого, в начале 2021 года было запущено официальное мобильное приложение Роскомнадзора.
Посредством мобильного приложения возможно:
1. Подать жалобу в «Единый реестр запрещенной информации» на обнаруженный в сети «Интернет» запрещенный контент;
2. Проверить ограничение доступа к интернет-ресурсам;
Мобильное приложение можно скачать по следующим ссылкам: в «App Store»: https://apps.apple.com/ru/app/ркн/id1511970611 в «Google Play»: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rkn.ermp
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