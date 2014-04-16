«Защити своего ребёнка сам»: как противостоять запрещенному контенту в Сети?

Для ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет» и сетевым адресам, содержащим противоправный контент, в 2012 году был создан Единый реестр запрещенной информации.

Ведение данного реестра осуществляет Роскомнадзор.

Правительством РФ определен перечень уполномоченных органов исполнительной власти, которые вправе принимать решение об ограничении доступа к сайтам и сетевым адресам, содержащим отдельные виды противоправного контента, во внесудебном порядке.

В настоящее время ограничение доступа во внесудебном порядке возможно к сайтам в сети «Интернет», содержащим следующие категории противоправной информации:

- порнографические изображения несовершеннолетних;

- призывы к совершению суицида или способы их совершения;

- способы изготовления, методы использования, места приобретения наркотиков;

- сведения о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия);

- склонение или вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни или здоровья;

- незаконная организация и проведение азартных игр (лотерей);

- незаконная продажа алкоголя;

- незаконная продажа лекарств;

Повлиять на пресечение распространения в сети «Интернет» противоправного контента может абсолютно любой гражданин.

Для этой цели Роскомнадзор организовал единый сервис для приема обращений по адресу: https://eais.rkn.gov.ru/feedback/.

Обнаружив в сети «Интернет» противоправный контент из вышеуказанного перечня запрещенной информации, с помощью этого сервиса может оперативно проинформировать компетентный орган о наличии на сетевом ресурсе незаконной информации.

Чтобы это сделать необходимо:

1 шаг. Открыть любую поисковую систему в сети «Интернет» и набрать «Роскомнадзор» и перейти на официальный сайт.

2 шаг. На главной странице сайта, в ее нижней части нажать раздел «Единый реестр запрещенной информации».

3 шаг. Перейти во вкладку «Прием сообщений».

4 шаг. Внести информацию (обязательными для заполнения являются всего лишь 3 графы (они отмечены звездочкой): «Тип информации», «Указатель страницы сайта в сети "Интернет"», «Вид информации»).

Если вы желаете отслеживать статус рассмотрения направляемого сообщения, необходимо оставить свой электронный адрес, и поставить галочку напротив графы «направить ответ по эл.почте».

5 шаг. Ввести защитный код и нажмите кнопку «Направить сообщение».

Сведения оперативно попадут в тот компетентный орган, который уполномочен принимать решение о блокировке указанной в сообщении категории противоправной информации.

В случае подтверждения экспертами уполномоченного органа, что информация является противоправной, доступ к сайту или сетевому адресу в сети «Интернет» будет ограничен в установленном законом порядке.

Кроме этого, в начале 2021 года было запущено официальное мобильное приложение Роскомнадзора.

Посредством мобильного приложения возможно:

1. Подать жалобу в «Единый реестр запрещенной информации» на обнаруженный в сети «Интернет» запрещенный контент;

2. Проверить ограничение доступа к интернет-ресурсам;

Мобильное приложение можно скачать по следующим ссылкам: в «App Store»: https://apps.apple.com/ru/app/ркн/id1511970611 в «Google Play»: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.rkn.ermp

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]