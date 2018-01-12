Более 70 «миграционных» преступлений выявлено в Приморье с начала года

Итоги межведомственной оперативно-профилактической операции «Мигрант» подвели в Приморье. Выявлено 71 преступление и почти 500 административных правонарушений в сфере миграции, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как сообщили в краевом управлении УМВД России, в операции принимали участие сотрудники полиции, подразделения УФСБ России по Приморскому краю, бойцы Росгвардии. Проверены объекты мест пребывания, проживания и работы иностранных граждан. В результате проведенных мероприятий выявлено 71 преступление, из них 62 преступления – в сфере нелегальной миграции, девять – связанных с изготовлением и использованием поддельных документов. Параллельно выявлено 495 административных правонарушений в сфере миграции.

«Нарушители правил пребывания и проживания на территории РФ привлечены к ответственности. Рейды по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, пресечению преступлений и правонарушений в данной сфере продолжаются», – сообщили в ведомстве.

Как отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности Приморского края, главная цель операции «Мигрант» – предупреждение, пресечение преступлений, совершенных в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, а также преступлений и правонарушений, совершенных самими иностранцами.

Сообщить о фактах нарушения законодательства в сфере миграции, существовании «резиновых квартир», незаконном оказании посреднических услуг, незаконном получении денежного вознаграждения по предоставлению государственных услуг в сфере миграции приморцы могут в дежурную часть отдела полиции по месту жительства или позвонив на «телефон доверия» УМВД России по Приморскому краю по номеру: 8 (423) 240-10-00.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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