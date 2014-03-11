Гробы и останки: В Надеждинске продолжают искать разгадки шокирующей находки

Первые три недели строительных работ в Надеждинске озадачили и правоохранителей, и поисковиков.

Доследственная проверка: процессуальное решение – в туманной перспективе, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Золотой мост».

31 мая т.г. на официальном сайте Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю появилась интригующая, до загадочности, информация. Первый отражённый в ней факт – обнаружение костных останков неизвестного человека (дело было 12 мая т.г. «во время проведения земляных строительных работ вблизи дома по улице Горького в поселке Раздольное Надеждинского района»), которые были найдены «при очистке старого фундамента». Но через неполных две недели после первого случая, а именно – 25 мая, «на территории той же местности снова обнаружены костные останки». Оба факта дали повод следственным органам Следкома России по Приморскому краю начать доследственные проверки, причём «материалы проверок соединены в одно производство».

Как отражено в публикации сайта правоохранительного ведомства, в рамках проверки назначены медико-криминалистические экспертизы и проводится опрос очевидцев. Итогом должно стать принятие процессуального решения.

Без помощи общественников не обойтись

Дополнительный свет на эту историю проливают соцсети, а конкретно – аккаунты Поискового объединения «АвиаПоиск» имени Героя России Романа Филиппова в сетях Instagram и «ВКонтакте».

В первой из публикаций на данную тему, размещённой в сети Instagram, было уточнено: раскопки проводились на территории автобазы. Поисковиков пригласила для проведения работ одна из жительниц Раздольненского сельского поселения.

Ситуация сложилась таким образом, что «при очистке фундамента здания экскаватор наткнулся на человеческие останки». Вызванные на место происшествия сотрудники Следственного комитета РФ «изъяли для проведения экспертизы костные фрагменты, предположительно, принадлежащие женщине». Однако уже вскоре поисковики поняли: «изъятые останки не являются единичными. В раскопах присутствуют остатки гробов, что говорило о плановых захоронениях».

Действительно, в ходе последовавших за первым костяком земляных работ был поднят «практически цельный, но сгнивший и разваливающийся гроб с одним человеческим скелетом». Но когда поисковики начали упаковывать останки в эксгумационные пакеты, возникла неожиданность: «Скелет имел только верхнюю часть головы со следами ударного воздействия острым предметом в височную область. Нижней части черепа, включая лицевые кости и челюсти, не было. Тазовые кости имели только одну половину, позвоночник отсутствовал, как и стопы ног и кисти рук, левая рука лежала отдельно, в перевёрнутом положении – плечевым суставом вниз. Рёбра были представлены несколькими фрагментами. Складывалось впечатление, что человек попал под ударную волну или же был расчленён на несколько фрагментов, которые сложили в гроб. Никаких идентифицирующих сопутствующих вещей, элементов одежды и обуви не было».

Найденные вскоре в отвалах костные останки «тоже имели следы переломов и множественные трещины и сколы». И это навело поисковиков на мысль о возможном захоронении фрагментов тел после боя или после жестокого убийства.

После осмотра останков представителями администрации Надеждинского муниципального района, сотрудниками Следственного комитета и полиции возник вопрос о продолжении поисковых работ в расширенном формате.

Вторая публикация в Instagram-канале поискового объединения «АвиаПоиск» была размещена примерно через две недели после первой. К этому времени поисковики обнаружили и эксгумировали человеческие останки из четырёх импровизированных гробов. Действительно, эти «грубо сколоченные узкие деревянные ящики в форме корыта» по форме лишь весьма приблизительно напоминают гробы. Да и невозможно в них поместить «полноценное человеческое тело».

Как можно понять, весьма странным было, в частности, сооружение их двух ящиков, «стоящих друг на друге, у которых вообще не было крышек». Непонимание вызвало состояние находившихся в этих «гробах» останков. Возникало предположение, что «это было либо госпитальное захоронение, куда складывали ампутированные части тел, либо сбор и захоронение после боя». Лишь у одного скелета обнаружен «практически полный «набор» костей», представленный несколькими рёбрами и позвонками, а также нижней челюстью.

Версии могут быть разные…

Сами поисковики выдвинули четыре версии. В этом месте могли быть захоронены «жертвы какого-то чрезвычайного происшествия дореволюционного периода». Может быть, что там были захоронены «замученные пытками японцев партизаны и местные жители» (т.е. захоронение относится к периоду гражданской войны и интервенции в Приморье). Не исключается, что поисковики наткнулись на «госпитальное захоронение остатков тел после операций 1938 или 1945 года». Наименее реалистичной, хотя и не отметаемой с порога, версией представляется обнаружение «поздних жертв работ на китайском предприятии 1990-х годов».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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