На берегу реки Раздольной обнаружили человеческие останки





В Надеждинском районе по факту обнаружения останков человека проводится доследственная проверка, — сообщили «Вестям: Приморье» в СК по Приморскому краю.

8 февраля 2020 год на берегу реки Раздольная в Надеждинском районе обнаружены костные останки человека.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка. В рамках проверки назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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