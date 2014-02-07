Скелет в гидрокостюме прибило к пляжу в Приморье

В Хасанском районе Приморья в районе поснелка Посьет проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков аквалангиста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 25 октября 2019 года в акватории бухты Постовой залива Петра Великого Японского моря обнаружено тело аквалангиста. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна доследственная проверка.

Личность мужчины предварительно установлена. Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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