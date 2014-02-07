Новости Происшествия

Вчера, 16:52
 

Скелет в гидрокостюме прибило к пляжу в Приморье

Скелет в гидрокостюме прибило к пляжу в Приморье

Фото: highlights-in-bali.de, Vl.ru

В Хасанском районе Приморья в районе поснелка Посьет проводится доследственная проверка по факту обнаружения останков аквалангиста.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, 25 октября 2019 года в акватории бухты Постовой залива Петра Великого Японского моря обнаружено тело аквалангиста. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организованна доследственная проверка.

Личность мужчины предварительно установлена. Им оказался пропавший в феврале 2019 года во время ныряния с аквалангом 44-летний мужчина.

По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Какой торговый центр является лучшим во Владивостоке?



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря