Приморье примет участие в ПМЭФ-2021

Делегация от Приморья примет участие в Петербургском международном экономическом форуме – 2021. Масштабное событие проходит в северной столице страны с 2 по 5 июня, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

В пленарном заседании форума и в панельных дискуссиях выступит Президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Важность участия в подобного рода форумах сложно переоценить, ведь это площадка для обсуждения актуальных вопросов, в том числе экономического развития региона. Необходимо быть в курсе текущих вызовов, чем сейчас интересуется глобальное сообщество, бизнес. Деловые встречи, которые мы запланировали на “полях” ПМЭФ, однозначно дадут результат. Например, на одной из сессий, в которой я участвую, мы готовим предложения по изменению федерального законодательства. Это налоговая база, межбюджетные отношения – все это средства, которые поступают, в том числе, в Приморский край. Игнорировать такие события – значит терять связи и возможности для региона, финансовые ресурсы для развития территории», – отметила председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Отдельное внимание участники форума уделят развитию Дальневосточного федерального округа. На сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?» эксперты обсудят эффективность предпринимаемых мер по поддержке инвестиционных проектов и наметят дальнейшие шаги по развитию экономики субъектов макрорегиона.

Во время Петербургского международного экономического форума традиционно будут презентованы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Участники сессии обсудят также программу мероприятий для запуска нового инвестиционного цикла, которую Правительство Российской Федерации совместно с заинтересованными деловыми и экспертными объединениями разрабатывает в 2021 году.

Добавим, главная тема ПМЭФ в 2021 году – «Снова вместе. Экономика новой реальности». Основная деловая программа разбита на четыре тематических трека: «Объединяя усилий во имя развития», «Национальные цели развития: от задач к результатам», «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы» и «Технологии, расширяющие горизонты».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]