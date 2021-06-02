«Закрой свой бордель»: Неожиданное послание ввело в замешательство семейную пару

Неожиданное послание от неизвестных молодых людей получила молодая пара из Уссурийска, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, что инцидент произошел вчера поздним вечером, после того, как она припарковала свой авто на улице Ленинградской. Что это значит, и кому было адресовано послание, владельцы изуродованного автомобиля не понимают.

В записке, оставленной на машине, говорится: «Закрой свой бордель». Что это значит - владелица автомобиля не поняла.

01.05.2021 примерно в 23:00 на Ленинградкой поставила машину не кого не трогала сидели с мужем дома, сработала сигнализация, муж выскочил и увидел как двое парней на приусе быстро рванули. На машине сломали 2 зеркало и поцарапали, оставив записку которая к нам не относиться, ребята вы нас с кем то спутали выйдете на связь и решим все мирно,

рассказывает подписчик в паблике Марка Чернослива.

Многие в комментариях к посту предложили супругам обратить внимание друг на друга и попробовать разобраться, не скрывает ли один из супругов что-то от другого.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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