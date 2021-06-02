Массовый заплыв станет частью программы фестиваля Genius Extreme

Частью программы фестиваля Genius Extreme, который развернется в ближайшие выходные, станет массовый заплыв. Мероприятие состоится в воскресенье, 6 июня. Принять участие приглашаются все желающие, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

Соревнования по плаванию в открытой воде пройдут в акватории Спортивной гавани. В программе предусмотрено старты на 100 и 500 метров, а также эстафета.

«Все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки, лопатки для плавания и другое», - отмечают в управлении физической культуры и спорта.

Регистрация участников начнется в 12:00, торжественное открытие мероприятия пройдет в 12:45. В 13:00 запланирован старт на дистанцию 100 метров, в 13:10 – старт на дистанцию 500 метров, в 13:40 – эстафета.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]