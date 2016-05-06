Массовый заплыв состоится в Амурском заливе в честь Дня Победы

В честь Дня Победы во Владивостоке пройдет массовый заплыв, организовванный администрацией города и федерацией подводного спорта Приморского края.

Победный заплыв пройдет 8 мая в акватории Спортивной гавани. В программе предусмотрено три старта: массовый заплыв с флагами и два спортивных соревновательных заплыва на 100 и на 500 метров.

«Ожидается, что температура воды будет +8 °С. Все участники могут использовать специальное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки, лопатки для плавания и другое», - отмечают в управлении физической культуры и спорта.

В заплыве примут участие спортсмены-подводники, пловцы и любители зимнего плавания на открытой воде. Торжественное открытие мероприятия состоится 8 мая в 12:45. Старт массового заплыва – в 13:00. В 13:20 стартуют спортсмены на дистанцию 100 метров, а в 13:30 – на 500 метров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]