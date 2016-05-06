Пловцы-экстремалы примут участие в уникальном трехдневном заплыве по акватории залива Петра Великого

С 16 по 18 июля в Приморском крае состоится экологический заплыв по акватории залива Петра Великого, посвященный 160-й годовщине со дня образования Владивостока. На протяжении трех дней пловцы-экстремалы по эстафете преодолеют 160 километров, сообщают «Вести:Приморье».

Стартует заплыв 16 июля в 7.00 от Центра зимнего плавания и закаливания «Косатка ДВ» (Набережная, 7). В состав эстафетной команды входят опытные пловцы – участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году, «Русской кругосветки» вокруг острова Русский в 2019 году и заплыва «За чистый Амур» в 2020 году, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

Акция будет проходить в светлое время суток с 7.00 до 21.30 ежедневно – спортсмены будут находиться в воде от 2 до 4 часов, передавая эстафету друг другу. Обеспечивать безопасность и сопровождать участников на всем протяжении маршрута будут корабли и лодки Тихоокеанского флота России.

Во время заплыва участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, Амурский пролив, острова Римского-Корсакова в морском биосферном заповеднике.

Финиширует заплыв 18 июля около 21.00 на водноспортивной станции ЦСКА (Набережная, 7а).

«Маршрут этого заплыва является уникальным по сложности в преодолении меняющихся морских течений, что ставит его в один ряд с заплывами через Берингов пролив, пролив Ла-Манш и другие», – подчеркнули в министерстве спорта Приморского края.

Организаторы отмечают, что заплыв имеет экологическую направленность и проводится с целью определения состояния морской воды в заливе Петра Великого, прибрежной зоны островов императрицы Евгении и Римского-Корсакова. Акция направлена на привлечение внимания к экологическим проблемам водных ресурсов Приморского края и России в целом.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]