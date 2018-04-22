Старт трехдневному экологическому заплыву дал губернатор Приморья

Утром 16 июля в акватории залива Петра Великого стартовал экологический заплыв, посвященный 160-й годовщине со дня образования Владивостока. На протяжении трех дней пловцы-экстремалы по эстафете преодолеют 160 километров. Первым свой отрезок дистанции преодолел губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщают «Вести:Приморье».

В состав эстафетной команды вошли опытные пловцы – участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году, «Русской кругосветки» вокруг острова Русский в 2019 году и заплыва «За чистый Амур» в 2020 году. Приморский край в команде экстремалов представляют Олег Докучаев, Павел Комаров, Мария Чижова, Оксана Белецкая, Вероника Кузнецова, Евгений Зозуля, Игорь Галактионов, Александр Смирнов и самый юный участник заплыва – 5-летний Иван Докучаев.

Олег Кожемяко преодолел стартовый отрезок эстафеты. Глава региона отметил, что плавание для жителей Владивостока и Приморья – одна из самых любимых спортивных дисциплин, а забота об экологическом состоянии моря является общей чертой для многих тысяч приморцев, пояснили в пресс-службе правительства Приморского края.

«Сегодняшний заплыв покажет всю мощь нашей страны, всех любителей плавания, которые прибыли со всех уголков нашей необъятной Родины, чтобы насладиться красотами и почерпнуть, как важно сохранять экологическое равновесие, передавать это потомкам, чтобы и через 100 лет наши бухты и моря были чистыми и ухоженными. Сегодняшний заплыв можно приравнять по сложности к заплывам через Ла-Манш и Берингов пролив, спортсмены будут на протяжении трех дней встречаться с течениями и преодолевать водные преграды. Этот заплыв, безусловно, войдет в историю Приморского края, Владивостока и мирового плавания. Хочу пожелать пловцам успехов, хорошего дыхания, сил. Мы встретим их 18 июля на Корабельной набережной, как победителей, а партия «Единая Россия» сделает все, чтобы заплыв увенчался хорошими призами, чтобы спортсмены всегда помнили о Владивостоке, его гостеприимстве и о людях, которые любят спорт и поддерживают такие здоровые начинания», – заявил Губернатор Приморья.

Заплыв будет проходить с 16 по 18 июля в светлое время суток с 7.00 до 21.30 ежедневно – спортсмены будут находиться в воде от 2 до 4 часов, передавая эстафету друг другу. Обеспечивать безопасность и сопровождать участников на всем протяжении маршрута будут корабли и лодки Тихоокеанского флота России.

Во время эстафеты участники вплавь преодолеют архипелаг островов императрицы Евгении, пролив Старка, Амурский пролив, острова Римского-Корсакова в морском биосферном заповеднике.

Финишируют пловцы 18 июля около 21.00 на водноспортивной станции ЦСКА (Набережная, 7а).

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]