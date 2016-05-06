Сутки в воде: во Владивостоке пройдет заплыв «Русская кругосветка» 

В предстоящую субботу, 14 сентября, в 7 утра во Владивостоке стартует суточный заплыв в открытой воде «Русская кругосветка» вокруг острова Русский, посвященный премьерному показу в программе кинофестиваля «Меридианы Тихого» документального фильма «Беринг 2013», рассказывающем об уникальном заплыве в открытом океане через Берингов пролив, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на sportprimorsky.ru.

Утром 14 сентября от водноспортивной станции ТОФ на старт суточного заплыва вокруг острова Русский выйдет около 20 специально отобранных пловцов, представителей России, Латвии, Ирландии и США, среди которых будут и участники легендарного заплыва «Беринг 2013».

Заплыв «Русская кругосветка» будет проходить в эстафетном режиме, пловцы будут находиться в воде по 30 минут, передавая эстафету друг другу, как это было в заплыве через Берингов пролив. В общей сложности они преодолеют 70 километров.

В воскресенье, 15 августа, в 10.30 - на заключительном этапе к участникам заплыва присоединится группа пловцов-любителей из состава участников кинофестиваля и всех желающих. Финишная часть заплыва будет проходить с 10.30 до 11.00 по маршруту: «Клуб зимнего плавания «Косатка ДВ» - набережная Спортивной гавани в районе «Фестивальной деревни».

В 10.45 к пловцам присоединятся спортсмены-аквабайкеры из водно-моторного клуба «Аква Бро», которые организованной группой с флагами России, Приморского края, кинофестиваля «Меридианы Тихого» поддержат участников заплыва и сопроводят их до выхода на берег в Семеновском ковше набережной Спортивной гавани. После финиша все участники заплыва будут награждены памятными медалями.

«В августе 2013 года состоялся международный эстафетный заплыв в открытом океане. Команда из 66 пловцов из 16 стран мира преодолела Берингов пролив по маршруту Чукотка (Россия) – Аляска (США). Эта спортивная и гуманитарная акция была организована Федерацией зимнего плавания России и Восточным военным округом РФ при поддержке Русского географического общества и Министерства обороны России.

Заплыв «Беринг 2013» был посвящен 365-летию открытия Семеном Дежневым пролива между материками и собрал в своем походе историю русских первопроходцев на Севере Тихого океана», - рассказал президент Олимпийского совета Приморского края Олег Докучаев.

Международная команда пловцов из Австралии, Аргентины, Великобритании, США, Китая, Латвии, Ирландии, Италии, Эстонии, Украины, ЮАР, Финляндии, Чехии, Польши, Чили, России совершила настоящий подвиг, отметил Докучаев.

«Экспедиция длилась 18 дней, сам заплыв проходил 6 суток в экстремально сложных условиях приполярного штормового океана, ледяной воды, мощных течений неизученной акватории, опасности встреч с обитателями - моржами и китами-косатками. Эта драматичная история противостояния воли и отваги человека и еще никем не преодоленной стихии Берингова пролива, подробно и ярко рассказана в нашем фильме», - поделился Олег Докучаев.

Вместо намеченных 40 часов и 90 километров планируемого маршрута, заплыв «Беринг 2013» продолжался 144 часа, а фактическое расстояние от мыса Дежнева до мыса Принца Уэльского составило 134 километра.

Всемирная ассоциация плавания на открытой воде признала международный заплыв «Беринг 2013» – самым крупным и рискованным проектом, «Событием года» в мировом плавании.

Премьерный показ документального фильма «Беринг 2013» состоится 15 сентября в 14.40 в кинотеатре «Океан» (зал №1) в рамках программы 17-го международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого-2019».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]