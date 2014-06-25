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Символичный заплыв в честь 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» прошёл во Владивостоке. Видеорепортаж Сергея Землянского.

Во Владивостоке финишировала «Русская кругосветка». Символичный заплыв в честь 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого». Стартовали спортсмены от маяка на Токаревской кошке, а на берег вышли уже на Спортивной набережной.

Вот они 20 специально отобранных пловцов. Они приехали во Владивосток на Меридианы Тихого, а оказались частью уникального заплыва. Маршрут «Русской кругосветки» - 70 километров вокруг одноимённого острова. Расстояние спортсмены преодолели  ровно за сутки.

Оксана Белецкая, участница заплыва: - "Психологически страшно, темно, неизведанно. Волна, сильный ветер."

И это лишь часть эмоций, которые в своё время испытали участники заплыва через Берингов пролив. В 2013-м его признали самым рискованным. За 6 суток в ледяной воде приполярного океана спортсмены преодолели  больше 130 километров.  Кинолента об этом событии  входит в программу 17-го кинофестиваля «Меридианы Тихого», потому владивостокскую эстафету в воде посвятили именно ему.

Константин Сиденко, президент Федерации зимнего плавания России, адмирал: - "Здесь есть ребята, которые мужественно, преодолев себя, огромное расстояние и температуру соединили 2 берега: Россию и Америку, мыс Дежнёва и мыс Ной. Спасибо вам огромное. С очередной победой."

На финишной прямой к участникам заплыва присоединились гости и участники  кинофестиваля. Среди них и режиссёр  Аскольд КУров. Он привёз на «Меридианы» документальный фильм о газете «Новая».

Аскольд Куров, режиссер, участник заплыва: - "Для меня большая честь проплыть с людьми, которые проплывали такие дистанции в таких условиях. Мне было не очень сложно, потому что дистанция была короткой."

Эстафетный рубеж для профессионалов - час, любители выходили на получасовые дистанции. Самый сложный участок, пролив между островами, преодолели мастера спорта. Итог слаженной работы - восторг окружающих и уже десятки потенциальных участников на следующий год. К слову, заплыв этот, обещают сделать ежегодным.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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