"На пределе возможностей": приморские спортсмены-экстремалы переплыли Байкал

Приморские спортсмены приняли участие в экологическом заплыве по озеру Байкал, который состоялся с 4 по 5 августа. В экстремальных условиях пловцы преодолели больше 57 километров всего за 15 часов и 23 минуты, плывя в том числе и ночью, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края. Самому младшему участнику приморской диаспоры всего 5 лет.

По информации министерства физической культуры и спорта Приморского края, в состав эстафетной команды вошли участники заплыва через Берингов пролив в 2013 году – приморцы Олег Докучаев и Мария Чижова, их пятилетний сын Иван Докучаев, а также участники заплыва «Русская кругосветка» вокруг Русского острова в 2019 году – Павел Комаров и Евгений Зозуля из Владивостока. Кроме того, к приморским спортсменам присоединился организатор и участник заплывов на озере Байкал Андрей Бугай.

В прошлом году пловцы уже пересекали озеро Байкал по маршруту: поселок Листвянка – поселок Выдрино. В этом году спортсмены плыли в обратном направлении, причем организаторы решили усложнить задачу и рекомендовали отказаться от использования гидрокостюмов. По словам участников, это сильно усложнило заплыв, но оставило яркие эмоции.

«Незадолго до начала эстафеты на Байкале был шторм, температура опустилась до 5 градусов, и МЧС не давало разрешение на старт заплыва. Постепенно температура воды поднялась до 14 градусов, и мы стартовали. Плыли по очереди примерно по полчаса, до 4 утра температура была комфортной. А потом началось резкое похолодание, и финишировали мы при температуре в 6 градусов – на пределе возможностей», – рассказал участник заплыва Олег Докучаев.

Напомним, ранее экологический заплыв, посвященный 160-й годовщине со дня образования Владивостока, прошел в столице Приморья. На протяжении трех дней спортсмены по эстафете проплыли 160 километров. Стартовый отрезок дистанции преодолел губернатор края Олег Кожемяко.

«Думаю, подобные мероприятия будут проходить и дальше. Мы планируем организовывать клубы зимнего плавания на территории всего Приморья. Поэтому, уверен, на следующий год участников для подобных эстафетных программ будет гораздо больше», – отметил глава региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]