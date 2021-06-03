Увиденное в супермаркете вызвало неодобрение приморцев

Во Владивостоке в одном из супермаркетов маленький мальчик попал в поле видеокамеры, пока пытался спрятать в карман содержимое одной из витрин, сообщают «Вести:Приморье».

На видео видно, мальчишка несколько раз подходит к коробкам с шоколадными яйцами, берет одно, кладет в карман и отходит на пару шагов. Затем он все повторяет. Приморцы, просмотревшие видео, посчитали, на витрине в коробке после этого не хватало 9 яиц.

Пользователи в комментариях паблика primorye_online отнеслись к увиденному по-разному. Одни рассказали, что в детстве обчищали огороды соседей, другие высказали неодобрение, отметив, что мальчик может встать не на ту дорожку по жизни.

«Чей такой жадный ребёнок?».

«Ага, поймет, что можно безнаказанно воровать. Пресекать надо в детстве, пока по-взрослому не влетел!».

«И раз и два и три и 10 ) понесло пацана».

«Конечно, это плохо, не знает, что чужое брать нельзя, как магазин не обеднеет, продавцам во первых платить, во вторых с малых лет воровать очень плохо».

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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