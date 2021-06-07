9 429 новых случаев: заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

За последние сутки в России выявлено 9 429 случаев COVID-19 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 1 294 (13,7%) без клинических проявлений, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Стопкоронавирус.рф".

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 135 866 случаев (+0,18%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 6 756 человек. За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 743 202.

За последние сутки подтверждено 330 смертей. За весь период по России умерло 124 117 человек.

В Приморье за сутки выявлено 50 новых случаев коронавирусной инфекции. По данным на 7 июня, в крае подтвержден COVID-19 у 44 718 человек. 736 человека скончались от данной инфекции. 41 684 человека успешно справились с заболеванием.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]