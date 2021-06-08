Международный день донора отметят в Приморье

С 9 по 18 июня в крае пройдут акции корпоративного донорства, выступления почетных доноров, вручения нагрудных знаков и удостоверений «Почетный донор России» и другие активности, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Как отметили в краевом минздраве, донорское движение в Приморье развито хорошо, однако в год эпидемии активность населения к донорским акциям снизилась. Сейчас необходимо вновь возобновить интерес приморцев к донации.

«Благодаря донорству врачи ежедневно спасают тысячи людей. Переливание помогает продлить жизнь, является неотъемлемой частью при проведении некоторых хирургических процедур, во время стихийных бедствий и катастроф. В период эпидемии спрос на кровь был особенно высок», – прокомментировала главный врач краевой станции переливания крови Ольга Горева.

Для привлечения добровольцев в рамках Всемирного дня донора крови 9 июня в Приморье пройдет акция «Два города – одна кровь». Одновременно во Владивостоке и Артеме доноры будут сдавать кровь.

Напомним, в Приморье функционирует Краевая станция переливания крови во Владивостоке и пять филиалов службы крови – в Лесозаводске, Арсеньеве, Находке, Уссурийске, Дальнегорске.

«Потребность в крови городов и районов Приморского края полностью удовлетворена. Кровь и ее компоненты в любое время суток выдаются лечебно-профилактическим учреждениям. Стоит помнить, что не все люди могут быть донорами, поэтому все, желающие сдать кровь, проходят медицинское обследование. Это важно для сохранения здоровья донора и обеспечения безопасности переливания крови больному», – обозначила Ольга Горева.

Специалисты отмечают, чтобы стать донором, жителям нужно ознакомиться с правилами донации, а также заполнить анкету на сайте краевой станции переливания крови. Прием доноров ведется с 8.30 до 12.00, при себе иметь гражданский паспорт. Телефон для справок: 8 (423) 245-93-77.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]