По субботам в Приморье будут проходить донорские акции

Несколько донорских акций пройдут на этой неделе в Приморье. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, это традиционные мероприятия, направленные на привлечение внимания к донорству и повышению донорской активности.

Как рассказали специалисты краевой станции переливания крови, 16 марта пройдет выездная донорская акция во ВГУЭС. Поучаствовать в ней смогут студенты и сотрудники университета.

19 марта в Краевой станции переливания крови во Владивостоке, Находке, Уссурийске для доноров организована «Донорская суббота».

«Все желающие поучаствовать в донорстве смогут это сделать в субботний день. В 2022 году запланированы четыре “Донорские субботы”», – рассказала главный врач краевой станции Ольга Горева.

Напомним, что станция переливания крови в течение года организует более 20 различных мероприятий и акций, расширяя список доноров и увеличивая банк крови.

В Приморье служба крови представлена Краевой станцией переливания крови во Владивостоке и ее филиалами в Лесозаводске, Арсеньеве, Находке, Уссурийске и Дальнегорске.

Специалисты отмечают, чтобы стать донором, необходимо ознакомиться с правилами донации и анкетой на сайте станции переливания крови primspk.ru. Прием доноров ведется с 8.30 до 12.00, при себе необходимо иметь паспорт. Телефон для справок: 8 (423) 245-93-77.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]