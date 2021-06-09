Более 220 тысяч гектаров сои посеяли в Приморье

Посевная кампания сои в Приморье идет ударными темпами. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, сельхозпроизводители уже посеяли этой зернобобовой культуры на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день посеяна 221 тысяча гектаров сои – 77% от плана.

«После дождей посевная идет ударными темпами. На сегодняшний день сельхозпроизводители высадили на 18% больше сои, чем в прошлом году. В лидерах – Хорольский муниципальный округ и Михайловский район, где аграрии посеяли 34,7 тысячи и 31,2 тысячи гектаров соответственно», – отметили специалисты.

Также сельхозпроизводители посеяли 72 тысячи гектаров кукурузы. Одну из универсальных зерновых культур в сельском хозяйстве досевают крестьяне Яковлевского района.

Напомним, соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. В этом году по национальному проекту экспорт продукции АПК должен составить 1,6 миллиарда долларов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]