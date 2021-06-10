Поход к косметологу жительницы Владивостока поставил крест на ее личной жизни

Жительница Владивостока обратилась за помощью к пользователям Сети. После ее похода к косметологу, у женщины буквально рухнула личная жизнь, - сообщает "Вести: Приморье".

Женщина рассказала, что накачала губы, и теперь муж не хочет ее видеть, - сообщила подписчица Инстаграм-паблика vdk_anonimno.

"Муж сказал дома не появляться со своими губами. Где можно их обратно откачать? Очень срочно. Я не подумала о последствиях. Мой мастер такого не делает. Как же быть теперь?", - сетует девушка.

Пользователи соцсети по-разному восприняли женскую беду. Одни поддержали мужчину в том, что подобные вопросы в семье решают совместно, другие подписчики посочувствовали девушке, отметив в комментариях, что она сама имеет право решать, что делать со своим телом.

"Не к косметологу надо идти, а к другому мужику",

"Мужик красава",

"Мужик правильно сказал! Надо было сначала головой подумать и у мужа одобрения попросить. Он тебя в жены брал не как конструктор, а как уже сформировавшуюся внешне женщину, которая его устраивала",

"Чегоооо? Что ещё нельзя, пусть список напишет и им же подотрётся",

"В семье не вместе решают такие вопросы?",

"Ну так и не появляйтесь, послушайте мужа",

"Оттек спадет и будет норм", - комментируют пользователи Сети.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]