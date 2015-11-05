Из-за мужа-тирана жительница Владивостока родила ребенка на улице
Врачи спасли жизнь ребенку, которого жительница Владивостока родила на улице. Женщина не обратилась в медицинское учреждение, потому что муж постоянно подвергал ее психологическому давлению и уничтожил документы супруги.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_vl, 25-летнюю жительницу Первомайского района и новорожденного врачи скорой обнаружили на улице, после чего немедленно доставили в роддом. Благодаря своевременно оказанной помощи жизни ребенка ничего не угрожает.
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По словам самой женщины, она вышла замуж за уроженца одной из республик Средней Азии, который постоянно ее тиранил. Два года назад он также сжег все документы жены, поэтому во время беременности она не обращалась к врачам и не состояла на учете в женской консультации.
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Малыша оставили под присмотром в роддоме, а женщину направили для прохождения необходимого обследования здоровья и сдачи анализов.
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По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Супругу женщины предстоит дать пояснения сотрудникам полиции для установления полной картины отношений в их семье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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