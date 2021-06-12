Ловец лобстеров выжил, побывав в пасти у кита

Американец Майкл Пакард, ныряя в океане, неожиданно оказался в пасти горбатого кита. Спасло мужчину то, что он начал активно сопротивляться.

Около 30 секунд пробыл в пасти горбатого кита 56-летний американец Майкл Пакард. Счастливчик остался жив и практически не пострадал, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на ТАСС.

Необычное происшествие случилось утром 11 июня у побережья Атлантического океана в районе города Провинстаун. Как рассказал сам ныряльщик, при очередном погружении он внезапно почувствовал сильный толчок, после которого вокруг стало темно. Сначала Майкл испугался, что его проглотила акула, но, не обнаружив в пасти зубов, приободрился и начал сопротивляться.

Пленник чувствовал, как мышцы во рту кита двигаются, проталкивая его все глубже, но его усилия принесли результат. Кит, видимо, почувствовал дискомфорт, поднялся на поверхность и выпустил беспокойную "закуску".

Напарник Пакарда затащил коллегу в лодку и отвез его на берег. Медики, осмотревшие мужчину, опасных травм у него не обнаружили и выписали счастливчика через несколько часов.