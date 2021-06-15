«Человек и море» на большом экране: три дня морской документалистики - в «Уссури»

«Человек и море» снова на большом экране. Показ морской документалистики в кинотеатре «Уссури» растянулся на три дня. По традиции стартовал фестиваль с фильма-талисмана, снятого более полувека назад - «Полтора часа до объятий». Накануне прошли заключительные сеансы.

По три сеанса в день, итого - девять программ показа. На экране - новинки этого года и программы из архива Приморского телевидения. Рейтинг их просмотров навел на мысль показать работы снова, но впервые — на большом экране в кино.

Конечно, больше всего работ из Владивостока - география места обязывает. В зрительском хит-параде - как правило, мало доступные хранители света тихоокеанского побережья - это, конечно же, маяки; всенародное хобби - рыбалка в заливе, сейчас как раз камбала пошла. А еще морской спорт и сумасшедшие путешествия.

Влада Золотова, корреспондент Общественного телевидения Приморья: "Так случилось, что первая картина, которую будут показывать - моя. Мы снимали про маяки, побывали на четырех. «Дом света» называется".

Яхтинг во льдах фьордов Патагонии, кругосветка на катамаране, единение человека с энергетикой Командор, жизнь на Курилах и экспедиция на загадочные Шантары. Свет очередного телефестиваля «Человек и море» погас, но он зажжется вновь всего через год. Чтобы вновь окунутся в безграничный мир мирового океана.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]