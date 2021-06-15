С 1 июля в Приморье вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги

Правительство РФ утвердило индекс роста платы гражданами за коммунальные услуги на второе полугодие 2021 года. Для Приморского края максимальный рост совокупной платы за услуги ЖКХ установлен в размере 4%, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как пояснили в краевом агентстве по тарифам, с 1 июля 2021 года максимальный индекс роста платы граждан установлен в размере 4%, а предельно допустимое отклонение – 2,6%. То есть по отдельным муниципальным образованиям рост платы может составить до 6,6%, но только при условии непревышения средних показателей по Приморскому краю.

Водоснабжение и водоотведение

В среднем по краю тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся с 1 июля 2021 года на 3,55%.

Так, тариф на холодное водоснабжение с 1 июля установлен в Приморье в размере 33,85 рубля за кубометр. Для сравнения: в соседнем Хабаровском крае – 45,65 рубля, в Камчатском крае – 51,71 рубля.

Отметим, что в Приморье – самый низкий из всех дальневосточных регионов тариф на водоотведение. Во втором полугодии он составит 19,36 рубля за кубометр (в Хабаровском крае – 35,2 рубля, на Камчатке – 41,04, в Амурской области – 28,07, в ЕАО – 33,42 рубля).

Теплоснабжение

Рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Приморью составит 3,6%.

Как пояснили в агентстве по тарифам, для 29 теплоснабжающих организаций края тарифы установлены со снижением с 1 января 2021 года. Льготный тариф на тепловую энергию увеличится с 1 июля на 3,9% и составит 2 533,55 рубля за гикакалорию, на уровне средних значений по ДФО. При этом льготный тариф для жителей Приморского края опять же значительно ниже, чем в соседнем Хабаровском крае (там 2 744,09 рубля).

Электроэнергия

Учитывая, что тарифы на электрическую энергию для населения устанавливаются не ниже минимального и не выше максимального предельных уровней, устанавливаемых для Приморского края ФАС России, региональное агентство по тарифам установило для населения Приморья тарифы на предельном минимальном уровне – 3,8%.

При этом тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, установлены с понижающими коэффициентами: 3,3 рубля и 2,89 рубля за киловатт/час соответственно.

Горячее водоснабжение

Тариф на горячее водоснабжение в Приморье установлен в размере 179,76 рубля за кубометр, на уровне средних значений по ДФО. Максимальный тариф по этой услуге – в Камчатском крае (238,01 рубля), минимальный – в Бурятии (132,89 рубля).

ТКО

Тариф на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов остался в Приморье на уровне первого полугодия и составил 384,84 рубля за кубометр. Он также один из самых низких на Дальнем Востоке.

Как напомнили в краевом агентстве по тарифам, практически для всех организаций, оказывающих услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, установлены долгосрочные тарифы на период до 2023 года.

«Рост тарифов в коммунальной сфере в основном вызван расходами на реализацию ремонтных и инвестиционных программ, направленных на замену ветхих сетей и изношенного оборудования, ввод новых объектов в сфере водоснабжения и водоотведения, а также расходами на топливо и доведением заработной платы сотрудников предприятий до уровня, предусмотренного Отраслевыми тарифными соглашениями», – обозначили в профильном ведомстве.

Специалисты подчеркивают, что рост тарифов не превысит в этом году уровня инфляции.

В правительстве отметили, что приморцы по-прежнему могут воспользоваться правом на получение субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, если сумма расходов по этим статьям семейного бюджета превышает 22% в совокупном доходе семьи. Субсидия носит заявительный характер и предоставляется сроком на шесть месяцев. По вопросу предоставления субсидии можно обратиться в территориальные отделы министерства труда и социальной политики Приморского края по месту жительства или в ближайший МФЦ.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]