Тарифы на холодную воду и канализацию предложили повысить

Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщили в ФАС. Служба контролирует, чтобы ежегодное увеличение платы проводилось в рамках установленных для каждого региона порогов, в среднем — на уровне инфляции (4%). В тарифообразовании продолжается реализация принципа «инфляция минус» (то есть средняя цена ниже инфляции), подчеркнули в ФАС. В 2020 году среднее увеличение платы составило 3,1%, сообщают «Вести:Приморье».

О повышении тарифов на холодную воду заявила исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

В целом по стране сильнее всего недофинансированы водоканалы, отметила член совета партнерства НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

— Действительно, тарифы на холодную воду и канализацию самые низкие, хотя очистка сточных вод стоит немало денег. У водоканалов зачастую не хватает средств на качественные реагенты для очистки, модернизацию труб — ухудшается качество воды как в кранах граждан, так и в водоемах, — сказала «Известиям» исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

По ее мнению, стоит поднять тарифы на холодную воду и канализацию до экономически обоснованных, адресно субсидируя малоимущих граждан.

Светлана Разворотнева считает, что стоит в принципе отказаться от централизованного регулирования тарифов на ЖКУ и дать региональным властям возможность самостоятельно устанавливать тарифы. И параллельно повысить эффективность адресной помощи нуждающимся, уверена эксперт.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, как изменятся тарифы на услуги в Приморье. С 1 июля 2021 года максимальный индекс роста платы граждан установлен в размере 4%, а предельно допустимое отклонение – 2,6%. То есть по отдельным муниципальным образованиям рост платы может составить до 6,6%, но только при условии непревышения средних показателей по Приморскому краю, пояснили в краевом агентстве по тарифам.

Водоснабжение и водоотведение

В среднем по краю тарифы для населения на услуги водоснабжения и водоотведения увеличатся с 1 июля 2021 года на 3,55%.

Тариф на холодное водоснабжение установлен в размере 33,85 рубля за кубометр.

Теплоснабжение

Рост тарифов на тепловую энергию в среднем по Приморью составит 3,6%.

Для 29 теплоснабжающих организаций края тарифы установлены со снижением с 1 января 2021 года. Льготный тариф на тепловую энергию увеличится с 1 июля на 3,9% и составит 2 533,55 рубля за гикакалорию, на уровне средних значений по ДФО. При этом льготный тариф для жителей Приморского края опять же значительно ниже, чем в соседнем Хабаровском крае (там 2 744,09 рубля).

Электроэнергия

Региональное агентство по тарифам установило для населения Приморья тарифы на предельном минимальном уровне – 3,8%.

При этом тарифы на электроэнергию для населения, проживающего в городских и сельских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами, установлены с понижающими коэффициентами: 3,3 рубля и 2,89 рубля за киловатт/час соответственно.

Горячее водоснабжение

Тариф на горячее водоснабжение в Приморье установлен в размере 179,76 рубля за кубометр, на уровне средних значений по ДФО.

ТКО

Тариф на вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов остался в Приморье на уровне первого полугодия и составил 384,84 рубля за кубометр.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]