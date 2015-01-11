Тарифы на услуги ЖКХ вырастут в 2021 году

Рост тарифов на услуги ЖКХ в 2021 году в большинстве регионов не превысит уровень прогнозируемой годовой инфляции и будет находиться в диапазоне 3,4 -3,9 процента, сообщают «Вести:Приморье». Об этом "РГ" рассказала исполнительный директор НП "ЖКХ-Контроль" Светлана Разворотнева.

- Здесь вообще придумывать и додумывать ничего не надо. Правительство утвердило индексы тарифов по регионам, то есть предельные значения, за которые региональные власти выходить не должны", - отметила эксперт.

Она напомнила, что тарифы на ЖКУ ежегодно пересматриваются не с начала календарного года, а с 1 июля. "Но, насколько нам известно, многие регионы отказались повышать тарифы до того уровня, на который им разрешено повысить, учитывая сложную экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса", - подчеркнула эксперт. Она добавила, что регион может повысить плату за ЖКХ на процент выше уровня годовой инфляции, но он должен это экономически обосновать. В 2021 году вряд ли кто-то на это пойдет.

Есть еще плата за капремонт, которая регулируется решениями региональных властей. "Но здесь опять же, как нам известно, на следующий год многие отказались от планов повышения этого тарифа", - уточнила Светлана Разворотнева.

Отметим, в Приморье тарифы за вывоз коммунальных отходов в частном секторе уравняли с многоквартирными домами. В настоящее время в расчет берется количество проживающих в квартире или частном доме. Тариф за каждого прописанного на жилплощади составляет 65 рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]