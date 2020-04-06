Сумма в платежке ЖКХ будет начислена сразу за несколько месяцев

Штрафы за неуплату коммунальных услуг могут начислить на весь образовавшийся в прошлом году долг. Об этом журналистам рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на ura.ru.

Она напомнила, что с апреля 2020-го до января 2021 года власти РФ ввели запрет на начисление пени за неуплату коммунальных услуг. Однако при введении моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали четкие правила его отмены. Как пишут «Известия», пока неясно, на какую задолженность за ЖКУ будут зачисляться пени и штрафы: образованную после 6 апреля или только с 1 января 2021 года.

«Общественники предлагают начислять пени только за долги, возникшие после отмены моратория. Для этого нужно внести изменения в действующие нормативно-правовые акты», — говорится в письме НП «ЖКХ Контроль» в адрес главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Кроме того, нужно прояснить вопросы, связанные с мораторием на поверку счетчиков. Необходимо определить случаи, при которых истекший срок поверки, начиная с 1 января 2021 года, не приведет к начислению платы за коммунальные услуги по нормативу с применением повышающего коэффициента.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» говорили о том, что в Приморье состоялись очередные слушания главного финансового документа региона на 2021-й год. Затрагивались вопросы, в том числе жилищно-коммунального хозяйства края. Задать вопросы и внести предложения в проект краевого бюджета могли все приморцы в режиме онлайн.

Слушания вызвали настоящий ажиотаж. Сотни человек присоединились к обсуждению в социальных сетях. Приморцы задавали вопросы, и каждый обязательно найдёт отклик. Эта животрепещущая сфера затрагивает каждую семью. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, не допустить роста тарифов на тепло для населения — главная задача.

На эти цели пойдёт большая часть средств бюджета, которые выделят на ЖКХ, А в целом на эту сферу направят почти 10 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]