27 октября в режиме онлайн приморцы смогут высказать свое мнение по вопросам в сфере ЖКХ и тарифов

Очередные общественные слушания главного финансового документа Приморья на 2021 год пройдут во вторник, 27 октября. На этот раз обсуждение коснется сферы ЖКХ, тарифов и энергетики региона, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Задать вопросы, касающиеся финансирования этих направлений, а также внести свои предложения в проект краевого бюджета смогут все желающие в режиме онлайн.

Слушания продолжат серию обсуждений проекта бюджета на предстоящий год. Общественность и власти уже рассмотрели финансирование по образованию и социальной политике. На очереди – жилищно-коммунальное хозяйство края.

Вопросы, касающиеся предоставления средств на объекты, модернизацию и ремонты, жители смогут озвучить председателю Правительства Приморья, профильным министерствам и ведомствам.

Все предложения, которые поступят от представителей общественных объединений, экспертных сообществ, заинтересованных приморцев, рассмотрят на бюджетных комиссиях, часть из них – найдут отражение в главном финансовом документе края.

«Рассматривать проект бюджета продолжим в дистанционно-очном формате. Это связано с ограничениями из-за COVID-19. Большинство участников со всех уголков Приморья будут следить за ходом события и обсуждать документ в режиме видеоконференцсвязи. Желающие также смогут посмотреть трансляцию в официальных социальных сетях Правительства Приморского края, внести свои предложения и задать вопросы», – обозначила председатель регионального Правительства Вера Щербина.

Мероприятие пройдет во вторник, 27 октября. Для всех желающих посмотреть за ходом обсуждений и задать свой вопрос по образованию будет доступна онлайн-трансляция в официальном аккаунте Правительства Приморского края в Instargram – @primorskyadmin. Начало – в 15.00.

Отметим, следующее обсуждение состоится 30 октября и коснется сферы сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]