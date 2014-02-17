Закон усложнит жизнь «управляек» с 1 января 2021 года

С января следующего года в России станет сложнее привлечь к ответственности неплательщиков за услуги ЖКХ. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не смогут обращаться в суд, рассказала директор ассоциации УК НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая, сообщают «Вести:Приморье».

«С 1 января 2021 года все поставщики ЖКУ лишатся права на судебную защиту», — рассказала Вепрецкая «Известиям». По ее словам, чтобы подать иск, нужно будет указать один из идентификаторов должника (например, СНИЛС), предписывает закон. Но УК не могут официально получать персональные данные граждан. Из-за этого общий объем задолженности за ЖКУ может вырасти в полтора раза. В 2019 году задолженность граждан за ЖКУ составляла 615 млрд рублей, а общая задолженность (с учетом обязательств компаний) — 1,39 трлн рублей. К концу этого года последний объем долгов может увеличиться до 1,6 трлн рублей.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» говорили о том, что в Приморье состоялись очередные слушания главного финансового документа региона на 2021-й год. Затрагивались вопросы, в том числе жилищно-коммунального хозяйства края. Задать вопросы и внести предложения в проект краевого бюджета могли все приморцы в режиме онлайн.

Слушания вызвали настоящий ажиотаж. Сотни человек присоединились к обсуждению в социальных сетях. Приморцы задавали вопросы, и каждый обязательно найдёт отклик. Эта животрепещущая сфера затрагивает каждую семью. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, не допустить роста тарифов на тепло для населения — главная задача. На эти цели пойдёт большая часть средств бюджета, которые выделят на ЖКХ, А в целом на эту сферу направят почти 10 млрд рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]