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Тарифы на «коммуналку» увеличатся в Приморье

Тарифы на «коммуналку» увеличатся в Приморье

Фото: pixabay.com

Тарифы на коммунальные услуги в 2020 году будут увеличены лишь один раз - с 1 июля. Согласно распоряжению Правительства РФ, рост платы может составить в среднем по регионам от 2,4% до 6,5%, сообщает "Вести: Приморье".

Увеличение тарифа на конкретную коммунальную услугу - например, на воду, газ или электроэнергию - может быть как выше, так и ниже уровня, установленного в документе. Однако в среднем по региону коммунальные платежи не могут вырасти больше установленного кабмином предела.

В Приморье, согласно распоряжению, подписанному Дмитрием Медведевым, средний индекс на II полугодие 2020 года составит 4,5 %.

Напомним, в 2019 году тарифы увеличивались дважды - на 1,7% с 1 января, а также с 1 июля на разные величины в зависимости от региона. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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