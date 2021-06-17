14 объектов культурного наследия регионального значения восстанавливают в Приморье

Исторические здания и памятники восстанавливают в Приморье. С начала года в крае уже выдали 14 разрешений на проведение работ, связанных с сохранением объектов культурного наследия регионального значения, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как уточнили в инспекции по охране объектов культурного наследия Приморского края, большинство подлежащих ремонту объектов находятся во Владивостоке. В частности, накануне в городе у моря приступили к восстановлению здания, находящегося по адресу: улица Суханова, 8. Сохранение принадлежащего ему архитектурного облика имеет огромное значение для всего региона.

«Здание является одним из старейших капитальных строений города у моря. С 1908 года в нем располагалось Владивостокское коммерческое училище, где готовили кадры для промышленности и торговли. В 1913-1919 годах в учебном заведении учился знаменитый отечественный писатель Александр Фадеев. В 1923 году училище преобразовали в промышленно-экономический техникум. В 30-х годах прошлого столетия здание отдали Приморскому управлению НКВД. А в 50-х здесь расположился главный корпус Дальневосточного государственного университета», – поделился руководитель инспекции Владимир Осецкий, отметив, что, к сожалению, капитальный ремонт здания долгие годы не проводился.

Перед тем, как выполнять какие-либо работы, специалисты тщательно обследовали объект и выявили различные дефекты и повреждения, среди которых – сквозные трещины на локальных участках несущих стен здания и арочных перемычках, разрушение наружной версты кладки кирпичных столбиков выше уровня кровли, а также разрушение штукатурного слоя.

«По результатам обследования состояние стен классифицируется как недопустимое, требующее проведения противоаварийных работ», – уточнил Владимир Осецкий.

В соответствии с поступившей проектной документацией планируемые работы по аварийному ремонту предусматривают выполнение расчистки от штукатурного слоя поврежденных участков фасадов, расшивку и заделку трещин в штукатурном слое, штукатурку и колеровку фасада и элементов декора в существующий цвет. В результате финишное декоративное покрытие по своему цвету и структуре повторит исторический облик фасада здания.

Примечательно, что специально для ремонта стен фасада здания заказана и привезена облицовочная плитка взамен утраченной, приобретенная на том же заводе Германии, что и оригинал более 100 лет тому назад.

«К августу планируется закончить все противоаварийные и реставрационные работы», – отметил Владимир Осецкий.

Кроме того, в текущем году уже восстановили памятник Арсеньеву, установленному в Арсеньевском городском округе вблизи сопки Увальная. Высота мемориала – около четырех метров. Примечательно, что ранее его создали на средства местных жителей к 100-летнему юбилею великого ученого, писателя и первооткрывателя, сделавшего неоценимый вклад в развитие Дальнего Востока России.

«В 2022 году в крае будут отмечать 150-летний юбилей со дня рождения знаменитого географа, этнографа и путешественника Владимира Клавдиевича Арсеньева. Это, безусловно, значимое событие. Нас очень радует, что несмотря на все экономические трудности текущего года, Правительству Приморского края совместно с администрацией Арсеньева удалось выполнить работы по капитальному ремонту памятника», – отметил руководитель инспекции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]