Проблемы экспорта рыбной продукции в КНР обсудили на совещании во Владивостоке

17 июня 2021 года заместитель Руководителя Россельхознадзора Константин Савенков во Владивостоке провел совещание, темой которого стал экспорт водных биологических ресурсов в КНР.

В совещании приняли участие сотрудники Россельхознадзора и подведомственного Службе Федерального центра охраны здоровья животных, Государственной ветеринарной инспекции Приморского края, а также представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации добытчиков минтая, Ассоциации добытчиков краба, рыбных портов региона и ведущих логистических и рыбодобывающих компаний.

В режиме видеоконференции в совещании принял участие представитель Росрыболовства в Республике Корея.

В рамках совещания были рассмотрены проблемные вопросы, с которыми столкнулись экспортеры рыбной продукции в Китай через Южную Корею, и пути их решения.

В частности, представителей бизнес-сообщества интересовали требования по профилактике новой коронавирусной инфекции при поставках продукции в Китай, подготовке документов и работе в ФГИС «Цербер».

Также участники мероприятия обсудили возможности вывоза продукции, которая находится на складах в Южной Корее и Китая.

В ходе мероприятия поступило предложение по организации и выдаче транзитных сертификатов через порт Пусан (Южная Корея) в КНР по аналогии с системой, которая действует на продукцию, отправляемую в страны Евросоюза.

Заместитель Руководителя Россельхознадзора Константин Савенков сообщил, что вопрос о согласовании с корейской и китайской сторонами единой формы трехстороннего сертификата будет проработан.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]