Шубы на любой вкус: во Владивостоке открылась выставка-продажа меховых изделий из Пятигорска

Начало лета — почему бы не купить... шубу. Так считают не только капризные модницы, которые всегда готовы побаловать себя обновкой. Но и практичные дамы, которые знают, что такое приобретение может быть очень выгодным. К тому же во Владивостоке открылась выставка-продажа шуб из Пятигорска. Где представлены модели на любой вкус.

Норка, мутон, каракуль, керли. Десятки моделей, в том числе — мужские. Размеры — от 44-го до 60-го. Здесь и классические для меховых изделий естественные цвета, и яркие краски. Новые технологии выделки шкур позволяют делать шубы теплыми и при этом легкими. А пятигорские мастера славятся тем, что создают модели, которые отлично сидят и очень удобны.

Юрий Григоращенко, организатор выставки-продажи шуб:

"Мы приехали с выставкой во Владивосток. Уже с 2010 года мы работаем здесь. Сейчас есть уникальная возможность приобрести шубу со скидкой до 50 процентов. Для этого нужно принести старую шубу, сдать ее. И получить скидку на новую — 50 процентов".

Распродажа связана с тем, что производители готовятся к новому сезону. Но сказать, что со скидкой продают устаревшие модели, нельзя. В основном, это классика. Но и ценители интересных деталей, например, декоративных элементов или сочетаний разного меха, найдут что-то для себя. Выставка-продажа проходит в ДК Железнодорожников и продлится до конца июля.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]