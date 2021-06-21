Памятные акции пройдут в День памяти и скорби во Владивостоке

22 июня исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Жителям и гостям краевой столицы предлагают присоединиться к памятным акциям.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-слжубу мэрии, 22 июня Владивосток присоединится к общероссийской минуте молчания. Она будет объявлена в 12:15 по московскому времени (19:15 по местному). Именно в эти минуты в 1941 году жителям Советского Союза официально сообщили о нападении на страну фашисткой Германии и объявили о начале Великой Отечественной войны.

Еще одной крупной акцией, к которой смогут присоединиться все желающие, станет «Свеча памяти». Уже по сложившейся традиции в День памяти и скорби тысячи людей зажигают свечи у себя дома. Сделать это можно и в онлайн-формате на сайте деньпамяти.рф.

Кроме того, Владивосток принимает участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика». Жителям края предлагают приобрести значки в виде цветка, которые продаются в магазинах торговой сети «Чудодей» и у волонтеров в общественных местах. Все вырученные средства пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

24 июня Владивосток одним из первых регионов России присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы». Ровно в полдень в городе прозвучат автомобильные и корабельные сигналы, гудки фабрик и заводов, колокольный звон церквей. Присоединится к акции и общественный транспорт Владивостока. Также прогремит традиционный полуденный выстрел с 33-го военного причала. Все пришвартованные неподалеку суда в установленное время тоже присоединятся к акции.

Еще одним напоминанием о подвиге защитивших свою страну соотечественников станет Всероссийская акция «Лучи Победы». 24 июня в 22:00 по местному времени от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнется световая волна, как 76 лет назад. «Лучи Победы» осветят небо региональной столицы с помощью прожекторов торгово-развлекательных центров «Калина Молл», «Clover House», «Европейский пассаж», «Центральный», «Алеутский» и «Седанка Сити».

К акции присоединится также Владивостокский морской торговый порт. Кроме того, планируется задействовать морские буксиры и ледоколы Росморпорта – они осветят небо над бухтой Золотой Рог. Подсветку зданий обеспечат и 2-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Приморскому краю, военные корабли Тихоокеанского флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]