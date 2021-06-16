Памятные акции пройдут в Приморье в день 80-летия начала Великой Отечественной войны

80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны отметят в Приморье. Памятные митинги, возложения цветов к мемориалам воинской славы пройдут во всех муниципалитетах края.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства, 22 июня Приморье присоединится к всероссийской акции «Марафон памяти», в рамках которой в муниципалитетах проведут свои минуты молчания и мастер-классы по изготовлению «птиц мира» – бумажных голубей.

Еще одной крупной акцией, к которой смогут присоединиться все желающие, станет «Свеча памяти».

«В этом году нас ждет трагичная памятная дата – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В знак того, что мы помним о тех страшных днях и подвигах наших предков, в День памяти и скорби тысячи людей ежегодно зажигают свечи в вечерней тишине. Зажечь “Свечу памяти” можно, в том числе и онлайн на специально созданной платформе – деньпамяти.рф, присоединившись таким образом ко всем неравнодушным людям, которые приняли участие в ежегодной акции вместе с вами», – рассказала заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Кроме того, Приморье принимает участие во Всероссийской акции «Красная гвоздика». Жителям края предлагают приобрести значки в виде цветка – они уже продаются в магазинах торговой сети «Чудодей» и у волонтеров в общественных местах. Все вырученные средства пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

«Сегодня у нас есть возможность поблагодарить наших ветеранов за смелость и стойкость не только словом, но и делом. Любой посильный вклад в акцию “Красная гвоздика” – огромная поддержка для тех, кто не жалел здоровья ради нашей мирной жизни на земле. В край пришло 4 600 значков, 1 200 из них распространяют представители общественного движения “Волонтеры Победы”, 3 400 – активисты центров «серебряного» добровольчества “Молоды душой”», – отметила Ольга Ивченко.

Другая крупная патриотическая акция – «За Родину!» – позволит каждому узнать, что чувствовали герои, записывавшиеся добровольцами на фронт.

«В рамках акции в муниципалитетах края организуют стационарные интерактивные площадки, оформленные в виде настоящих призывных пунктов, действовавших в 1941 году. На них будут записывать молодежь в добровольцы и выдавать копии повесток для уходящих на фронт», – уточнила Ольга Ивченко.

24 июня Приморье одним из первых регионов России присоединится к Всероссийской акции «Весть Победы». Ровно в полдень сразу в нескольких муниципалитетах прозвучат автомобильные и корабельные сигналы, гудки фабрик и заводов, колокольный звон церквей и соборов. Таким образом, край почтит память героев, защитивших страну в годы Великой Отечественной войны.

Во Владивостоке в 12.00 прогремит традиционный полуденный выстрел с 33-го военного причала. Все пришвартованные неподалеку суда в установленное время также прогудят в память о Великой Победе.

«24 июня в 12.00 в крае в течение одной минуты будут слышны гудки транспортных средств и предприятий. В акции примут участие 17 стивидорных компаний, 390 автобусов, более 8 тысяч машин такси, 19 электропоездов и локомотивы грузовых поездов Владивостокского территориального управления Дальневосточной железной дороги, храмы Владивостокской епархии», – поделилась Ольга Ивченко.

Еще одним напоминанием о беспримерном подвиге защитивших свою страну соотечественников станет Всероссийская акция «Лучи Победы». 24 июня в 22.00 по местному времени от Петропавловска-Камчатского до Калининграда в небо взметнется световая волна, как 76 лет назад. Прожекторы речных и морских военных и торговых портов, промышленных, транспортных и других предприятий по всей стране зажгут «Лучи Победы». Свет прожекторов будет виден за пять-семь километров, и жители региона смогут участвовать в реконструкции прожекторной иллюминации 24 июня 1945 года.

В Приморье «Лучи Победы» осветят небо региональной столицы с помощью прожекторов торгово-развлекательных центров «Калина Мол», «Clover House», «Европейский пассаж», «Центральный», «Алеутский» и «Седанка Сити».

К акции присоединятся также парусник «Паллада» и Владивостокский морской торговый порт. Кроме того, планируется задействовать морские буксиры и ледоколы Росморпорта – они осветят небо над бухтой Золотой Рог. Подсветку зданий обеспечят и 2-й пожарно-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Приморскому краю, военные корабли Тихоокеанского флота.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]