В Приморье собирают деньги на оказание высокотехнологичной медпомощи ветеранам

В Приморье стартовала акция «Красная гвоздика». Жителям края предлагают приобрести значки в виде цветка. Все вырученные деньги пойдут на оказание адресной высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края, акция проходит в этом году уже в шестой раз. Ее организатором является фонд «Память поколений» – одна из крупнейших в стране благотворительных организаций.

К акции присоединились уже большинство муниципалитетов края. Среди активистов – Спасск-Дальний и Спасский район, Черниговка, Михайловка, Хороль, Пограничный, Шкотово и Штыково, Фокино, Большой Камень, Уссурийск, Артем, Арсеньев, Надеждинский район. С 9 мая значки начнут продавать также в столице Приморья – во Владивостоке.

Участие в акции «Красная гвоздика» – это возможность для каждого оказать посильную помощь ветеранам, - считают в правительстве региона.

«Сегодня у нас есть возможность поблагодарить наших ветеранов за их смелость и стойкость не только словом, но и делом. Любой посильный вклад каждого жителя России в акцию “Красная гвоздика” – это огромная поддержка для тех, кто не жалел здоровья ради нашей мирной жизни. В край пришло всего 4600 значков, 1200 из них распространяют представители общественного движения “Волонтеры Победы”, 3400 – активисты центров серебряного добровольчества “Молоды душой”», – отметила заместитель директора департамента внутренней политики правительства Приморского края Ольга Ивченко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]