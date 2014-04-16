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Всероссийская акция «Блокадный хлеб» пройдет в Приморье

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» пройдет в Приморье

Фото: АПК

В рамках Года памяти и славы в Приморье с 18 по 30 января пройдет всероссийская акция «Блокадный хлеб». Она подразумевает адресную помощь ветеранам и масштабную просветительскую деятельность на территории края.

Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморья, акция «Блокадный хлеб» включит целый ряд мероприятий: митинг 27 января – в память о дне снятия блокады, адресную помощь ветеранам.

«Предполагается также, что в городах и районах края, в школах, библиотеках, торговых центрах и у мемориалов воинской славы, жителям и гостям Приморья будут раздавать кусочки “блокадного” хлеба, разговаривать с ними о событиях, происходивших на территории Ленинграда в 1941-1944 годах. Мы планируем провести такие патриотические мероприятия не менее чем в 80 населенных пунктах края», – рассказала заместитель директора департамента Ольга Ивченко.

К проведению акции привлекут «волонтеров Победы» и представителей молодежной организации «Молодая гвардия Единой России».


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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