Олег Кожемяко поздравил с Днем снятия блокады Ленинграда

Уважаемые приморцы!

27 января Россия отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня осаждали фашистские войска город на Неве – 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в окружении, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года.

Тяжелые испытания выпали на долю жителей и защитников города – жестокие бомбежки и артобстрелы, мучительные голод и холод первой блокадной зимы, смерть родных и близких! Почти 1,5 миллиона человек погибли в осажденном городе – защитников и мирных жителей, среди которых были в основном старики, женщины и дети.

Но, несмотря ни на что, Ленинград продолжал жить! Работали больницы, школы, библиотеки, театры! Рождались дети! За время блокады на свет появились 95 тысяч маленьких ленинградцев!

Чтобы ускорить победу наших войск, жители города были готовы отдать последнее. Ежедневно в госпитали осажденного Ленинграда приходили сотни людей – сдавать кровь для раненых. Денежную компенсацию большинство доноров передавали в фонд обороны – на эти деньги были построены несколько самолетов и танков.

Все ленинградцы – от мала до велика – встали на защиту родного города... И Ленинград выстоял!

Вряд ли в мировой истории найдется такой же пример самоотверженности, мужества и героизма, какой показали ленинградцы.

Мы гордимся, что среди нас есть люди, пережившие блокаду Ленинграда. Сегодня в Приморье живут 115 ленинградцев-блокадников, и у нас есть возможность лично выразить им свое уважение и безмерную благодарность.

Правительство края и общественные организации делают все, чтобы окружить заботой и вниманием всех людей военного поколения – ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

Приморский край присоединился к Всероссийской акции «Блокадный хлеб», в рамках которой проходит целый комплекс патриотических мероприятий – митинги, выставки, экскурсии, лектории и показы кинофильмов.

Волонтеры посещают проживающих в крае ветеранов-блокадников, им вручают подарочные наборы. Сегодня в школах, организациях дополнительного, профессионального среднего специального и высшего образования Приморья проходит Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб». Участие в нем принимают более 100 тысяч учащихся.

Акция «Блокадный хлеб» объединила людей всех поколений. Пожалуй, не найдется ни одного человека, который бы не знал, что сегодня – годовщина снятия блокады Ленинграда. И это, наверное, самое важное. Наш главный долг – это долг памяти! Нельзя забывать, какой ценой оплачена победа и наша мирная жизнь. Особенно сегодня, когда все чаще предпринимаются попытки переписать историю – нивелировать злодеяния фашизма и его приспешников; обесценить нашу великую Победу, подвиг и жертву нашего народа!

Мы должны помнить! И передать эту память будущим поколениям!

Низкий поклон вам – дорогие наши ветераны, труженики тыла, дети войны!

Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]