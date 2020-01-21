Жителям Владивостока раздают "блокадный" хлеб

В январе 1943 года, после двух долгих и тяжёлых лет, было разорвано кольцо блокады Ленинграда. 900 дней и ночей страшные мучения ленинградцев, сотни тысяч погибших, триумф Советской Армии и… хлеб, ставший одним из символов героического времени. В Приморье сегодня раздают его, ровно по 125 граммов.

Что это за кусочек хлеба, блокадный? В нем нет пшеницы. Рецепт его известен: пищевая целлюлоза, жмых, обойная пыль, пыль из мешков, хвоя, кукурузная и ржаная обойная мука. Форму для выпечки смазывали соляровым маслом. Смогли бы сейчас есть такой хлеб? Но и его полагалось всего-навсего по 125 граммов на человека в сутки. Приморцы, по крайней мере, вес блокадного кусочка смогут ощутить. Его, в рамках патриотической акции, начали раздавать в супермаркетах.

В Совете ветеранов Первомайского района чествуют ленинградцев. За стойкость и мужество.

В Приморье -115 блокадников. 70 из них живут во Владивостоке, но на эту встречу смогли придти только двое. Владиславу Степанову - 91 год. Он родился на берегах Невы. И в 14 лет встал на защиту родного города. А в 15 одним из первых получил медаль «За оборону Ленинграда».

Владислав Степанов, блокадник, ветеран Великой Отечественной войны:

«В блокаду мы так и не узнали,

Где между юностью и детством черта.

Но в 43-м выдали медали,

И только в 45-м паспорта».

Блокадный хлеб навсегда останется символом жизни и надежды, стойкости и мужества защитников Ленинграда на фоне всех тяжестей военного времени. Он дал название не просто народной акции, но первому событию Года Памяти и Славы, Года 75-летия Великой Победы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]